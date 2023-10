Politie vraagt hulp bij opsporen daders gewelddadige overval in Melissant

In Melissant werd in de nacht van 3 op 4 april 2023 een gezin in hun huis overvallen door drie mannen. Dat gebeurde met veel geweld. De daders namen meerdere horloges mee. De politie is nog steeds op zoek naar de daders. De daders reden die nacht in een donkerkleurige Volkswagen Polo.

Mishandeld om kluis

Ten minste één van de drie overvallers had een vuurwapen. Daarmee is één van de bewoners op het hoofd geslagen. Dat gebeurde nadat zijn moeder glasgerinkel had gehoord en alarm sloeg.

Zowel deze vrouw als haar man werden mishandeld en bedreigd om hen zover te krijgen de kluis te openen die ze in huis hadden. Hoe de overvallers daarvan konden weten is nog deel van het politieonderzoek.

Donkere VW Polo

De politie kon kort na de overval een donkerkleurige auto achtervolgen. Dat betrof vermoedelijk een Volkswagen Polo; dezelfde die in de omgeving van de woning van de slachtoffers werd gefilmd.

De auto ging er met hoge snelheid vandoor over de N57 en de Haringvlietdam en nam de afrit Hellevoetsluis. Door het stomme toeval dat daar op dat moment een soortgelijke auto reed, verloren de agenten de verdachten helaas uit het oog.

Help de politie

Wie weet of vermoedt iets over een of meer van de drie woningovervallers?

Waar kunnen de getoonde horloges zijn gebleven? Heeft u die wellicht ergens te koop aangeboden gezien?

Wie heeft een idee van wie de donkerkleurige Volkswagen Golf kan zijn en/of waar die auto zich nu kan bevinden?

Wie kan meer vertellen over de personen en of het voertuig op de camerabeelden?

Politie Opsporingstiplijn (gratis): 0800 - 6070

Meld Misdaad Anoniem (gratis): 0800 - 7000

Team Nationale Inlichtingen (lokaal tarief): 088 - 661 77 34



Door Internetredactie FlakkeeNieuws