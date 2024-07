Politie waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als agent

De politie waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als agenten. Met behulp van een babbeltruc proberen ze hun slachtoffers ervan te overtuigen hun pinpas, pincode of waardevolle spullen af te geven aan een nepagent die belt of aan de deur komt.

Dat oplichters zich voordoen als bankmedewerker om aan geld te komen, is inmiddels een bekende methode van criminelen. Maar de politie waarschuwt, omdat ze het steeds meer zien gebeuren de laatste tijd: "Let op, fraudeurs doen ook alsof ze de wijkagent zijn".

Wijkagent Thalisia van Heukelen heeft het zelf ook meegemaakt. Haar naam is misbruikt bij een babbeltruc. Criminelen halen de gegevens van de wijkagent bijvoorbeeld van internet en bellen onder die naam naar potentiële slachtoffers. Ze gebruiken verschillende verhalen. Bijvoorbeeld dat er inbrekers in de buurt actief zijn en dat er een agent langs zou komen om hun waardevolle spullen of geld veilig te stellen, bijvoorbeeld in een kluis op het politiebureau. Er komt dan later iemand van 'de politie' langs, soms zelfs in uniform om de spullen op te halen. "Maar zelfs al hebben ze een uniform aan, vertrouw deze werkwijze niet!", benadrukt Thalisia. "De echte politie zal nóóit aan de deur komen om waardevolle spullen op te halen."

De nieuwe babbeltruc waarbij oplichters zich voordoen als politie-agent, wijkagent of iemand van de recherche zien we niet alleen in Voorne aan Zee en Goeree-Overflakkee, maar in heel Rotterdam, de regio en zelfs landelijk. De oplichters gaan zeer geraffineerd en geloofwaardig te werk. Ook mensen die dachten er nooit in te trappen, worden soms helaas toch slachtoffer. In de aangiftes lezen we terug dat mensen financieel soms zwaar getroffen worden of dierbare kostbaarheden kwijtraken. Dit willen we uiteraard voorkomen.

Spoofing

Het kan zelfs zo zijn dat als ze bellen, u wel het telefoonnummer van de politie in beeld ziet. Maar daadwerkelijk gaat het om een ander nummer dat daarachter zit. Daar hebben ze technische trucjes voor. "Dat trucje noemen wij spoofing. Uiteindelijk komen ze bij je aan de deur met een babbeltruc en nemen ze je spullen afhandig, onder het mom van dat ze die spullen in veiligheid gaan brengen."

De politie roept inwoners op om alert te zijn op deze oplichters. "De politie vraagt nooit over de telefoon of mensen waardevolle spullen of geld in huis hebben. De politie vraagt nooit om jouw pincode of bankpas. Geef die ook nooit, maar dan ook nooit, mee", zegt de politie. "Mocht er dan toch iemand aan je deur komen die zich voordoet als politieagent, vraag diegene dan om zijn legitimatie. De politie heeft altijd legitimatie bij zich, dus als ze die niet kunnen tonen, doe direct de deur dicht en bel 112 om ons te waarschuwen." Wordt u telefonisch benaderd en vertrouwt u het niet, hang op en bel zelf naar de politie op 0900-8844 voor een check. Of vraag een bekende om hulp.



Door Internetredactie Omroep Archipel