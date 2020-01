Politie zoekt brandstichter(s)

Het zal je auto, scooter of fiets maar zijn. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 januari 2020 moest de brandweer meerdere keren uitrukken voor brandstichting. Een auto die geparkeerd stond bij de Rabobank aan de Rottenburgseweg in Middelharnis ging in vlammen op. Alsmede een auto op het parkeerterrein bij het Kerkepad. Bij de Nieuwstraat was een scooter in brand gestoken.

In Dirksland werden in de nacht van woensdag 22 op donderdag 23 januari diverse fietsen in brand gestoken bij de bushalte nabij het ziekenhuis. Tevens was er een poging inbraak in een bouwkeet bij het ziekenhuis.

In alle gevallen was er sprake van opzet. De politie is dan ook hard op zoek naar getuigen om de dader(s) op te sporen. Heeft u meer informatie voor de politie? Bel dan met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.