Politiecijfers 2024: stabiel met stijgende verkeers- en drankoverlast

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam heeft vandaag haar nieuwe Gezamenlijk Veiligheidsbeeld van 2024 gepubliceerd. In het rapport staan de cijfers van de politie-eenheid Rotterdam, daar valt Goeree-Overflakkee ook onder.

In 2024 is het aantal misdrijven met één procent afgenomen, heel veel is er dus niet veranderd op het eiland. In het rapport valt te zien dat er geen grote verschillen zijn, de substantiële ontwikkelingen (van verschillen groter dan 10) zijn er maar heel weinig.

Diefstal van brom-, snor-, en gewone fietsen is daar een voorbeeld van. Deze is met 17% gedaald ten opzichte van 2023. Vernieling is juist weer toegenomen met 75%, met deze stijging zit het aantal vernielingen weer op hetzelfde aantal als in 2022, namelijk 194.

Net als in de hele politie-eenheid Rotterdam is de gedigitaliseerde criminaliteit toegenomen. Een stijging van 11% laat zien dat er in 2024 maarliefst 195 keer sprake was van gedigitaliseerde criminaliteit.

Incidenten gedaald, overlast omhoog

Het aantal incidenten op Goeree-Overflakkee is in 2024 wel gedaald. Het zijn geen substantiële veranderingen, maar geweld tegen bijvoorbeeld politieambtenaren komt op Goeree-Overflakkee bijna niet meer voor. De overlast is daarentegen wel substantieel gestegen, 101 keer was er sprake van drugs- of drankoverlast. Dat is een stijging van 23%. De verkeersoverlast is met een stijging van 20% weer terug op het niveau van 2022 met 72 incidenten.

Ook de jeugdproblematiek op Goeree-Overflakkee daalt. De verwijzingen naar Bureau Halt zijn in de gemeente met 40% afgenomen. Er zijn op 10.000 inwoners gemiddeld 5,8 verwijzingen. Binnen de politie-eenheid Rotterdam ligt dat gemiddelde op 6,0.

Veel geschommel dus met cijfers van het afgelopen jaar, maar veel veranderd is er niet.

Wilt u alle cijfers teruglezen? Klik dan op de volgende link: https://veiligheidsalliantie.nl/document/1115.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel