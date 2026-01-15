 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Politiek op donderdag: overzicht van week 3

Foto

Iedere donderdag publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale politiek van Goeree-Overflakkee. Lokale partijen informeren de redactie over hun activiteiten, standpunten en initiatieven. Door deze updates per partij te bundelen, ontstaat een helder overzicht van wat er speelt op het eiland en welke onderwerpen op dit moment aandacht krijgen binnen de lokale politiek. 

GroenLinks-PvdA
De kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA Goeree-Overflakkee voor de gemeenteraadsverkiezingen is bekendgemaakt. De partij zegt met de lijst ervaring en nieuw elan te combineren. Lijsttrekker en huidig wethouder Petra ’t Hoen staat bovenaan de lijst, gevolgd door Cees Grinwis op plaats twee. Er staan ook nieuwe kandidaten op, zoals Eline Kruize, Gerben Willers en Frank van Driel. Met het verkiezingsprogramma Samen Vooruit wordt volgens de partij gekozen voor betaalbaar wonen, goede zorg, een duurzaam en groen eiland en leefbare kernen, met oog voor verantwoord financieel beleid.

Water Natuurlijk
Water Natuurlijk heeft zich al meerdere malen uitgelaten over PFAS-gifstoffen en maakt zich zorgen over de verspreiding in het polderwater van de Zuid-Hollandse eilanden. De partij wil nu dat het Deense model wordt gevolgd en er een nationaal verbod komt. Het Deense agentschap voor de milieubescherming verbood recent PFAS in onder meer kleding, schoenen, voedselverpakkingen en bestrijdingsmiddelen. “Water Natuurlijk zet zich in het bestuur van het waterschap in voor schoon en gezond water. PFAS horen daarin niet thuis en we moeten er alles aan doen om die gifstoffen te weren”, wordt aangegeven.

