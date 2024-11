Politiemedewerker aangehouden op verdenking van corruptie

Vrijdagmorgen 8 november 2024 is een politiemedewerker uit Goeree-Overflakkee van de Dienst Regionale Recherche aangehouden op verdenking van schending van het ambtsgeheim, corruptie en witwassen.

In opdracht van het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen de 48-jarige man, wat heeft geleid tot de aanhouding. Hij zit in volledige beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De medewerker is geschorst en de betrokken collega's zijn geïnformeerd.



Door Internetredactie Omroep Archipel