Poolse gevangene aangehouden in Ouddorp

Op zondagmorgen 22 november 2020 werd door de politie in Schiedam een auto gecontroleerd. Agenten in opleiding zagen twee mannen in de auto slapen en besloten hierop het tweetal te controleren. In eerste instantie leek er niets aan de hand te zijn en kon het tweetal verder slapen.

Bij nader inzien bleek een van de heren gesignaleerd te staan. Hij was ontsnapt uit een gevangenis in Polen. Hij zat daar voor onder andere een gewapende overval. Het tweetal was uiteraard al gevlogen dus een zoekactie volgde. De politie verspreidde een bericht aan alle eenheden in de regio. En dat werkte. In Ouddorp kon de man worden aangehouden.