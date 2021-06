Pop-upfietsenstalling met lichtprojectie bij haven Middelharnis

De haven van Middelharnis heeft sinds kort een bijzondere pop-upfietsenstalling om de overlast van geparkeerde fietsen tegen te gaan. Met lichtprojectoren wordt in de avond en nacht op straat het parkeervak aangegeven waar een rijwiel gestald kan worden.

Afgelopen zomer (2020), maar ook al daarvoor werd geconstateerd dat op uitgaansavonden fietsen eigenlijk overal rond de haven geparkeerd werden. Voor omwonenden zorgde dit voor overlast, omdat bij het ophalen van de fiets, vaak midden in de nacht, nagepraat werd op luide toon. Ook kunnen de slingerende fietsen hinderlijk zijn voor hulpdiensten. De gemeente heeft daarom verschillende maatregelen bedacht om het fietsparkeren rond de haven beter te stroomlijnen. Eén maatregel is de pop-upfietsenstalling op de hoek Spuistraat/Kaai, tegenover het gebouw van Adviesgroep De Vogel.

Een fietsparkeervak op basis van lichtprojectie komt in Nederland nog niet vaak voor, maar het lijkt de perfecte optie voor de net opgeknapte haven. De havenkom is aangepakt met het idee dat er in het straatbeeld zo min mogelijk ‘verrommeling’ moet zijn: fietsnietjes, -rekken of een overdekte stalling passen niet. Ook is het te complex en tijdrovend om elke keer een fietsenstalling met bijvoorbeeld hekken op- en af te bouwen. Nu is er alleen een lichtmast nodig, waaraan op grote hoogte drie projectoren hangen. Door een tijdschakelaar schakelen de projectoren aan als het donker wordt. Het gaat om gobo-projectie: een eigen ontwerp op een glasplaatje wordt geprojecteerd. In dit geval is gekozen voor de herkenbare combinatie van een fiets, een P en pijlen. Via een tijdsschakelaar gaan de drie lampen aan en projecteren het fietsparkeervak op straat. In de vroege ochtend gaan de lampen weer automatisch uit.

Wethouder Peter Feller (Verkeer) heeft goede hoop dat de tweewielers hierdoor beter worden geparkeerd. “Dit is een mooie innovatieve oplossing om overlast van geparkeerde fietsen tegen te gaan zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de gastvrije en toegankelijke uitstraling van de haven. Als mensen ’s avonds hun fiets kwijt willen, zien ze gelijk waar ze terechtkunnen. Laten we hopen dat er veel gebruik van kan worden gemaakt.”

De afgelopen periode zijn al andere maatregelen genomen voor fietsparkeerders, als voorbereiding op de inmiddels gekomen versoepelingen. Bij de Brandsteeg (voor de oude Mikro Electro, aan het begin Spuiplein) is een fietsparkeervak gecreëerd. Daarnaast is er een groenvak gecreëerd op de hoek Voorstraat/Nieuwstraat, om te benadrukken dat fietsen daar niet horen.