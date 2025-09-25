Post-65 erfgoed op Goeree-Overflakkee

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is in september 2025 gestart met een aanwijzingsprogramma voor jonge rijksmonumenten uit de Post-65-periode: gebouwen en complexen uit 1965 tot 1990. Tot nu toe zijn er twee objecten van Goeree-Overflakkee voorgedragen. De gemeente heeft zelf nog geen objecten aangedragen voor de longlist van de RCE, maar het is nog mogelijk om objecten voor te stellen. Deze lijst zal uiteindelijk leiden tot de selectie van nieuwe rijksmonumenten, waarvan de definitieve aanwijzing eind 2025 en in 2026 zal plaatsvinden.

Post-65

Tussen 1965 en 1990 maakte Nederland ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen door, zoals de opkomst van de Dolle Mina’s, de groeiende welvaart, de oliecrisis, de totstandkoming van de verzorgingsstaat, de opkomst van de jeugdcultuur en democratisering, evenals verkrotting en woningnood. Deze veranderingen zijn nog zichtbaar in het straatbeeld van Nederland, in onder andere woonerven, bloemkoolwijken, kantoorgebouwen, winkelcentra, recreatiegebieden, kerken en parken. De RCE onderzoekt momenteel welke objecten in aanmerking komen voor de status van ‘Post 65-monument’. Dit gebeurt aan de hand van zes verhaallijnen, waarin maatschappelijke ontwikkelingen en belangrijke gebeurtenissen worden gekoppeld aan de gebouwde en aangelegde omgeving. De thema’s zijn ‘welvaart’, ‘groei’, ‘actie!’, ‘vrijheid’, ‘milieu’ en ‘ordenen’. Meer informatie over deze thema’s is te vinden op de website van de RCE.

De gebouwen uit de Post-65-periode vragen inmiddels om renovatie, aanpassing en verduurzaming. De RCE benadrukt daarom het belang van het erkennen en zorgvuldig beheren van erfgoed uit deze periode.

Goeree-Overflakkee

De RCE verwacht ongeveer 150 Post-65-objecten aan te wijzen als rijksmonumenten. Op Goeree-Overflakkee zijn tot nu toe twee objecten voorgedragen. Het eerste is het Monument Grevelingendam, gelegen aan de Zuiderlandsedijk in Oude-Tonge en gebouwd in 1968. De ontwerper van dit monument is onbekend. Het object valt onder de verhaallijn ‘Welvaart’, die het herstel van Nederland na de Tweede Wereldoorlog en de watersnoodramp van 1953 belicht.

Het tweede object is een viaduct in Dirksland, gelegen bij de West Havendijk en Aarddijkswal, dat dateert uit 1986. Het viaduct is ontworpen door Lucien den Arend (geb. 1943) en valt eveneens onder de verhaallijn ‘Welvaart’.

Gemeente

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een eigen inventarisatie gemaakt van Post-65-monumenten, waarbij ook de geschenkwoningen, gebouwd na de Watersnoodramp van 1953, zijn meegenomen. Deze inventarisatie legt de erfgoedwaarden van de gebouwen vast en is momenteel voor intern gebruik, zonder formele besluitvorming. In het kader van de Omgevingswet wordt het gemeentelijke erfgoedbeleid herzien, waarbij het aanwijzen van monumenten een belangrijke rol speelt.

De gemeente heeft zelf nog geen Post-65-objecten voorgedragen bij de RCE, maar verwelkomt het voornemen van de RCE om de geschenkwoningen in Nieuwe-Tonge aan te wijzen als rijksmonument.

De RCE roept zowel inwoners als gemeenten op om relevante objecten voor de longlist aan te dragen, met zoveel mogelijk informatie, zoals de architect, het bouwjaar en eventuele verbouwingen.

