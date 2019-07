Poula van der Valk-Robijn Koninklijk onderscheiden

Donderdag 4 juli 2019 ontving Poula van der Valk-Robijn een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. De burgemeester reikte de onderscheiding uit in De Staver in Sommelsdijk. Tijdens het afscheid van Gert-Jan van der Valk bij FidesWonen, werd zijn echtgenote Poula verrast door haar benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Zowel Poula als haar echtgenoot Gert-Jan sloten een periode af van hun actieve werkzame leven. Gert-Jan nam afscheid bij FidesWonen en Poula nam afscheid van een intensieve periode als vrijwilligster voor diverse instanties.

Poula van der Valk is sinds 1986 vrijwilligster in hart en nieren. Zo was ze 18 jaar werkzaam voor de Evangelische omroep, waar zij de notulen verzorgde van de regiogroep en meewerkte aan regionale projecten. Daarnaast was zij sinds 2009 voorzitter van de Diaconale werkgroep voor de Hervormde Gemeente in Oude-Tonge. Zij regelde hier het vervoer van en naar ziekenhuizen en bood een luisterend oor aan hen die dit nodig hadden.

Sinds 1993 was Poula collectant voor de Nierstichting, de Hartstichting en het KWF. Daarnaast was zij 10 jaar bestuurslid van Christelijke Basisschool De Bron, waar zij ook EHBO-lessen gaf. Naast deze werkzaamheden vervulde zij vijf jaar de functie van voorzitter van de vrouwenvereniging van de Hervormde Gemeente Oude-Tonge.

Deze taken verrichtte zij allemaal belangeloos en met enorm veel enthousiasme en inzet. De burgemeester verraste Poula tijdens de afscheidsreceptie waar zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en reikte de bijbehorende versierselen uit.