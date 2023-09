Praktijkverklaring voor groepshulpen in kinderopvang

Vijf van de zes kandidaten van de nieuwe leerlijn Groepshulp Kinderopvang kregen op maandag 18 september 2023 feestelijk hun mbo-praktijkverklaring uitgereikt. De ander ontvangt het certificaat later deze week. Vier kandidaten gaan nu als groepshulp aan de slag. Voor één kandidaat is de stage verlengd en één leert door voor pedagogisch medewerker.

Op maandag 8 mei ging de leerlijn Groepshulp Kinderopvang van start bij het Ontwikkelbedrijf van gemeente Goeree-Overflakkee. Het traject is uniek in Nederland. De leerlijn werd opgezet samen met Voorne Putten Werkt (gemeente Nissewaard) en HWwerkt! (gemeente Hoeksche Waard). Deze leerwerkbedrijven helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bieden hen werk onder aangepaste omstandigheden. Ook begeleiden ze mensen met een uitkering naar werk.

Een groepshulp ondersteunt de pedagogisch medewerkers van een opvang, bijvoorbeeld bij de brood- en fruitmaaltijden. Of bij het klaarzetten van het knutselwerk. Ook zorgt de groepshulp ervoor dat de vestiging er netjes en verzorgd uitziet.

Theorie én praktijk

De kandidaten van de leerwerkbedrijven leerden en werkten 8 weken binnen het Ontwikkelbedrijf. Ook haalden ze hun kinder-EHBO-diploma. Vervolgens liepen de kandidaten een maand stage bij één van de betrokken kinderopvangorganisaties. Dat werd maandag beloond met de praktijkverklaring ‘Assistent Dienstverlening Mbo niveau 1’. Directeur Arianda Phaff en praktijkopleider Katrien Thijssen van gemeente Goeree-Overflakkee reikten de verklaringen uit.

Enthousiasme

Zowel de leerwerkbedrijven als de kandidaten én werkgevers zijn enthousiast over de leerlijn. “Het was fijn dat ik op verschillende manieren kon leren. De praktijkopleiders maakten bijvoorbeeld ook gebruik van het online quizprogramma Kahoot. Dat hielp mij om de theorie beter te onthouden”, aldus één van de kandidaten. Een kinderopvangorganisatie benadrukte als werkgever juist ook veel te leren van de kandidaten. De maand werkstage wordt ook als een groot pluspunt genoemd om elkaar beter te leren kennen.

“Het is mooi om na de start in mei nu de eerste ‘lichting’ kandidaten te zien uitstromen. En met elkaar te mogen zien dat dit werkt”, aldus directeur Phaff. “En het succes smaakt naar meer. Op 26 september beginnen de volgende 10 kandidaten met deze leerlijn.”

Regio Deal Zuid-Hollandse Delta

De leerlijn is een resultaat van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. Vanaf 2020 werken gemeenten Nissewaard, Voorne aan Zee, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee samen aan verbeteringen voor de regio. Een belangrijk thema daarin is Onderwijs & Arbeidsmarkt. Samenwerking tussen de verschillende leerwerkbedrijven is één van de doelen van de Regio Deal.

De nieuwe leerlijn komt voort uit gesprekken tussen de leerwerkbedrijven en de kinderopvangorganisaties. Sommige organisaties werkten al met de functie ‘groepshulp’, voor sommigen was het nieuw. Kinderopvangorganisaties KidzEiland, Kivido en Stichting Kinderopvang Nissewaard zijn als erkende leerbedrijven betrokken. De praktijkverklaringen zijn uitgegeven door het Albeda College.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws