Prestigieuze Gouden K voor Hanneke Reijs

Hanneke Reijs uit Sommelsdijk heeft een Gouden K gewonnen. Het is een landelijke prijs die wordt toegekend aan beeldend kunstenaars en personen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de beeldende kunst.

Een jury en het bestuur van Stichting Kunstweek selecteren uit de voordrachten maximaal 10 personen per jaar. Wethouder Jaap Willem Eijkenduijn mocht de Gouden K op 5 december 2024 aan Hanneke aanbieden.

In Hanneke's galerie de Salon in Sommelsdijk is de tentoonstelling Transformatie te zien, waarin kunst te zien is van 15 kunstenaars uit verschillende landen. Via QR-codes worden de werken begeleid door de muziek waarop ze zijn geïnspireerd, een stuk van ‘Pictures at an exhibition' van de Russische componist Mussorgsky, gespeeld door het StarkLinneman Quartet.

Voor het bijbehorende onderwijsproject ging Hanneke langs basisschoolklassen om met de kinderen te ervaren wat de combinatie van beeldende kunst met muziek doet en liet ze de kinderen zelf aan de slag gaan en elkaars werken bekijken.

Hanneke is ook actief voor Kunststichting Goedereede en stond aan de wieg van Van de Buurvrouw, een expositie die deze zomer plaatsvond, met werk van talentvolle amateurkunstenaars. Van de Buurvrouw komt komend jaar terug.



Door Internetredactie Omroep Archipel