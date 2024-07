Prijsverschillen bij tanken: hoe je meer dan 16 euro kunt besparen per tank

Moet je binnenkort tanken? De kosten voor brandstof kunnen aanzienlijk verschillen per tankstation. In Zuid-Holland betaal je momenteel bij de goedkoopste pomp €1,909 per liter, terwijl de duurste pomp in de provincie € 2,239 per liter rekent. Dit prijsverschil van 33 cent per liter kan oplopen tot € 16,50 voor een volle tank van 50 liter. Dit blijkt uit onderzoek van Independer, gebaseerd op data van Petrolview.

Ook binnen dezelfde gemeente kunnen de benzineprijzen sterk variëren. Vooral op Goeree-Overflakkee is het raadzaam om de brandstofprijzen te checken voordat je gaat tanken. Hier vind je zowel de duurste als de goedkoopste benzine van de hele provincie, wat je tot € 16,50 per tankbeurt kan besparen. Ook in Delft (€ 16), Den Haag (€ 15) en Hoeksche Waard (€ 14,75) zijn er aanzienlijke prijsverschillen tussen verschillende tankstations.

Besparen doe je door te tanken op een industrieterrein

"Het is vaak verleidelijk om te stoppen bij een bemande pomp langs de snelweg voor een kop koffie, een broodje en een tankbeurt. Maar naast de snacks zijn ook de brandstofprijzen vaak hoger. Het loont om door te rijden naar een onbemande pomp verder van de snelweg. Tankstations op industrieterreinen zijn vaak het goedkoopst," aldus Menno Dijcks, auto-expert bij Independer.

Over het onderzoek

Voor dit onderzoek zijn 3.093 tankstations geanalyseerd waar een tankbeurt is geregistreerd op 23 en/of 24 juni 2024. De data is afkomstig van Petrolview.



