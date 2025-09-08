Priklocatie in Middelharnis weer open voor coronaprik

Het coronavirus is nog steeds actief, daarom roept de gemeente inwoners opnieuw op zich te laten vaccineren. Voor wie in aanmerking komt, zijn binnenkort weer priklocaties geopend op Goeree-Overflakkee.

Lokale priklocatie

Inwoners van Goeree-Overflakkee kunnen vanaf oktober 2025 opnieuw een coronaprik krijgen. De vaccinaties worden dit najaar opnieuw aangeboden door de regionale GGD. In Middelharnis opent voetbalvereniging De Jonge Spartaan aan de Oostplaatseweg 19 tijdelijk de deuren als priklocatie. In oktober is deze locatie op meerdere dagen geopend, namelijk op dinsdag 7, donderdag 9, vrijdag 10, dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 oktober 2025.

Corona niet verdwenen

Het coronavirus blijft circuleren en kan zich blijven aanpassen, waardoor het opnieuw kan oplaaien, vooral in de koudere maanden. De coronaprik biedt extra bescherming aan mensen met een verhoogd risico op ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden. Iedereen van 60 jaar en ouder ontvangt automatisch een uitnodiging van het RIVM. Risicogroepen onder de 60 jaar die tot een medische risicogroep behoren of werkzaam zijn in de zorg, kunnen ook in aanmerking komen. Zij krijgen geen brief, maar kunnen op eigen initiatief een afspraak maken. In sommige gevallen kunnen ook huisgenoten van kwetsbare personen in aanmerking komen voor een vaccinatie.

Meer informatie over de coronaprik, de doelgroepen en vaccinatielocaties in de regio is te vinden op de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Een afspraak maken voor de prik kan via de website Planjeprik of telefonisch via 0800-7070.

Door Internetredactie Omroep Archipel