Primeur voor Stad aan 't Haringvliet met InnovaHub voor woningen

Stad aan 't Haringvliet heeft een bijzondere primeur met de introductie van de InnovaHub. Bij het project aan Stadthof zijn zeventien van de in totaal dertig wooneenheden aangesloten op een geavanceerde energiehub.

De eerste bewoners hebben inmiddels de sleutels van hun nieuwe woningen in ontvangst genomen. Ook mensen van buiten het eiland, de zogenaamde 'overkanters', weten steeds vaker de weg naar ons eiland te vinden.

Direct naast de appartementen is de InnovaHub gebouwd, een innovatief energiebufferingssysteem dat een cruciale rol speelt in de energievoorziening van de woningen. In deze grijze bunker gaat een heel systeem met veel techniek verscholen.



Door Internetredactie Omroep Archipel