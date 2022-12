Prinses Beatrix bij herdenking Watersnood in Oude-Tonge

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix is op 1 februari 2023 aanwezig bij de herdenking van de Watersnoodramp in Oude-Tonge. In Oude-Tonge waren in 1953 de meeste dodelijke slachtoffers te betreuren. In 2023 is het zeventig jaar geleden dat Zuid-Holland, Zeeland en Brabant door de ramp werden getroffen.

Prinses Beatrix is in de ochtend bij de herdenkingsdienst in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Kerk en bij de kransleggingen op de begraafplaats aan de Heerendijk in Oude-Tonge. Hier liggen 305 slachtoffers begraven. Prinses Beatrix spreekt daarnaast met enkele overlevenden die in de verschrikkelijke rampnacht meerdere gezinsleden verloren.

In Nederland kwamen 1836 mensen om toen op 1 februari 1953 delen van Zuid-Holland, Zeeland en Brabant overstroomden. Elk jaar worden op verschillende locaties in de getroffen gemeenten de slachtoffers van de ramp herdacht. Bij de herdenking in Oude-Tonge zijn ook commissaris van de Koning Jaap Smit en burgemeester Ada Grootenboer aanwezig. In 2003 – vijftig jaar na de ramp - was Prinses Beatrix ook aanwezig bij de jaarlijkse herdenking in Oude-Tonge.