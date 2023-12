Proeftuin van Pallandtpolder met drie jaar verlengd

Maandag 18 december 2023 tekenden de drie agrarische ondernemers Huibert Groeneveld, Remco Wesdorp en Martijn Groenendijk en de gemeente Goeree-Overflakkee de overeenkomst waarmee de Proeftuin van Pallandtpolder met drie jaar is verlengd. Tot en met 2026 kunnen de drie ondernemers door met de Proeftuin. Hier houden ze zich bezig met onderzoek naar innovatieve landbouw en manieren om de landbouwsector te verduurzamen.

Groeneveld, Wesdorp en Groenendijk zijn vastberaden om met de Proeftuin door te gaan. "De agrarische sector staat voor enorme uitdagingen. Ondernemers worden door wet- en regelgeving uitgedaagd. Het is daarom belangrijk om te werken aan duurzame alternatieven, én daar zijn we in de Proeftuin concreet mee aan de slag. Zo kunnen we hopelijk ook andere landbouwbedrijven op Goeree-Overflakkee én in heel Nederland inspireren." vertelt Huibert Groeneveld.

De gemeente stelde drie jaar geleden de landbouwgrond van de Van Pallandtpolder beschikbaar voor initiatieven die zich bezighouden met duurzame, innovatieve landbouw.

Het onderwijs en de Proeftuin

De afgelopen jaren werkte de Proeftuin al succesvol samen met de scholen van de Beroepscampus in Sommelsdijk en de RGO Middelharnis. De scholieren werken op verschillende proefvelden in de Van Pallandtpolder. Onlangs is ook de Prins Maurits hierbij aangesloten. Ook is de Proeftuin inmiddels een waardevolle stageplek voor HBO en WO-studenten. Dit wordt de komende jaren nog verder uitgebreid.

De ondernemers van de Proeftuin laten graag zien waar ze mee bezig zijn. Dit doen ze door evenementen zoals kennissessies te organiseren en informatieborden te plaatsen bij de akkers. Ook via de website en social mediakanalen zijn de resultaten en activiteiten van de Proeftuin van Pallandtpolder te volgen.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws