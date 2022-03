Prokkelduo tijdens verkiezingen op Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee staat voor een inclusieve samenleving, omdat iedereen van betekenis is. Tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen doet de gemeente daarom mee aan het initiatief van Stichting Prokkel, het prokkelduo.

Een prokkelduo is een vrijwilliger zonder een beperking en een vrijwilliger met een licht verstandelijke beperking. In onze gemeente heeft Mark zich opgegeven voor het prokkelduo. Hij is 36 jaar oud en woont in Middelharnis. Hij gaat met Cora een ochtend meedraaien op het stembureau Wijkcentrum in Middelharnis. Hij wil graag zien hoe het proces van stemmen in zijn werk gaat.

Een samenleving voor iedereen

Marion Geling van Stichting Prokkel legt het belang van een prokkelduo uit. “In dit geval gaan ze samen een dag of een dagdeel meehelpen in een stembureau.” Dit is belangrijk, volgens Geling, om te zorgen dat ook mensen met een verstandelijke beperking betrokken worden bij dit democratische proces. “Zij zijn meer dan hun beperking, zij willen en kunnen van betekenis zijn in de samenleving.”

Dit sluit aan bij de visie van de gemeente. “Het bevorderden van een samenleving voor iedereen. Met elkaar vormen we zo een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt, zichzelf kan zijn en kan meedoen”, aldus wethouder Berend Jan Bruggeman.

Stichting Prokkel

De naam Prokkel is ontstaan vanuit het woord prikkel, de ontmoeting zorgt namelijk bij beide partijen voor een prikkel. Tijdens het prokkelen ervaar je wat ieders mogelijkheden zijn, ontstaan er nieuwe inzichten en nieuwe contacten. Meer informatie over de stichting staat op: www.prokkel.nl.

Kijk voor meer verkiezingsnieuws op www.verkiezingengo.nl