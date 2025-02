Promotieonderzoek Ouddorpse helpt arbeidsongeschikten terug naar werk

De Ouddorpse Christa de Geus is op 13 februari 2025 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar proefschrift richt zich op het verbeteren van de kansen op werkhervatting voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten.

Christa is geboren in Dirksland en woont in Ouddorp. Na het behalen van haar vwo-diploma aan de CSG Prins Maurits in Middelharnis, studeerde ze Sociologie en Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar Research Master rondde ze in 2017 af aan de Universiteit Utrecht, waarna ze in 2018 startte met haar promotieonderzoek bij de afdeling Sociale Geneeskunde van het Amsterdam UMC.

Sinds enkele jaren werkt Christa als onderzoeker bij het Onderzoekscentrum Drechtsteden, waar ze in opdracht van gemeenten onderzoek doet naar sociale en gezondheidsvraagstukken. In samenwerking met het UWV onderzocht ze hoe arbeidsongeschikten met een WIA WGA-uitkering beter ondersteund kunnen worden bij hun terugkeer naar werk. In 2023 ontvingen 253.000 mensen in Nederland zo’n uitkering.

In haar proefschrift, "Evidence-based vocational rehabilitation; supporting vocational rehabilitation professionals with a decision aid", ontwikkelde Christa een beslishulp. Dit hulpmiddel helpt bij het in kaart brengen van persoonlijke belemmeringen van cliënten die de terugkeer naar werk kunnen bemoeilijken. Daarnaast geeft het gericht advies over passende ondersteuning en vervolgstappen.

Christa’s onderzoek werd mede gefinancierd door het UWV binnen de leerstoel van professor Han Anema aan het Amsterdam UMC/Vrije Universiteit. De inzichten uit haar proefschrift vormen een basis voor verdere ontwikkeling van de beslishulp, zodat deze nog beter aansluit op de behoeften van cliënten en professionals.



