Provincie roept inwoners op leegstand aan te pakken

De provincie Zuid-Holland vraagt inwoners goede ideeën voor lege gebouwen of terreinen in te sturen. Daarmee wil de provincie onder meer gemeenten, vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars inspireren bij de aanpak van leegstand en het gesprek aangaan over de mogelijkheden van de beschikbare ruimte.

Iedereen – van inwoner tot pandeigenaar – kan meedoen aan de oproep, en via de website van de provincie een zogeheten SLIM! Idee indienen. Dat kan een wild idee zijn dat in 1 zin beschreven is, maar ook een doorgerekend plan waarmee een groep bewoners of ondernemers al een tijd mee in de weer is. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: "Het gaat erom dat we elkaar aan het denken zetten over hoe we de schaarse ruimte in Zuid-Holland het beste kunnen benutten. Zodat we niet bouwen voor leegstand en bijvoorbeeld de winkelstraten levendig en gezellig houden."

Deelname

Uiteraard kunnen niet alle ideeën worden uitgevoerd. Wel zal de provincie de betreffende gemeenten informeren over de inzendingen. En waar inzenders aangeven graag het gesprek te willen aangaan over hun idee, kunnen zij een telefoontje verwachten. Daarnaast maken alle inzenders kans op een weekendje weg in Hotel New York in Rotterdam, het voormalige kantoor van de Holland-Amerika-lijn dat na jaren leegstand nu een horecagelegenheid is. Kijk voor meer informatie en deelname op www.zuid-holland.nl/datisslim.