Pumptrack Ouddorp in aantocht

Skateboarden, stuntsteppen, mountainbiken of crossfietsen. Het kan allemaal op de pumptrack die in Ouddorp gaat komen. Op dinsdag 30 november 2021 heeft de gemeente Goeree-Overflakkee besloten om een financiële bijdrage te leveren aan dit initiatief. De bijdrage voor de pumptrack in Ouddorp wordt volledig betaald uit de toeristenbelasting. Het is nog even wachten, maar de inwoners en toeristen in Ouddorp kunnen hopelijk voor de zomer gaan genieten van dit spannende parcours met veel heuvels en bochten.

Fonds toeristische impuls

De ondernemers van Natural High dienden een aanvraag in voor een bijdrage waarmee een pumptrack gerealiseerd kan worden. Zij deden daarmee een beroep op het zogenaamde convenant toeristische impuls. Dit fonds is in 2016 door de gemeenraad in het leven geroepen. Jaarlijks wordt er een bedrag van € 200.000,- gereserveerd voor projecten die de (toeristische) voorzieningen op het eiland versterken. In overleg met de VEERO wordt dit budget verdeeld. Vanuit dit fonds wordt € 150.000,- bijgedragen aan de pumptrack in Ouddorp. Voorwaarde is dat er niet alleen meerwaarde is voor toeristen, maar ook nadrukkelijk voor de inwoners. Ook moet er sprake zijn van cofinanciering: de betrokken ondernemers betalen minimaal 50% van de kosten. Ook de dorpsraad van Ouddorp heeft positief gereageerd op het initiatief en heeft toegezegd een bijdrage van € 5.000,- vanuit het dorpsbudget te doen, als blijk van steun en betrokkenheid.

Pumptrack in Oude-Tonge

Samen met de gemeente, dorpsraad Oude-Tonge, Windfonds Krammer en alle inwoners van Oude-Tonge is een initiatief voor een pumptrack tot stand gekomen. Voor de realisatie van de pumptrack in Oude-Tonge is vanuit het fonds toeristische impuls een budget van € 5.000,- bijgedragen. Het voornemen is om de pumptrack te realiseren aan de Eisenhowerlaan, waar onlangs een halfpipe na 25 jaar is weggehaald. Hiermee wordt een mooi beleefpunt toegevoegd aan de bestaande voorzieningen in Oude-Tonge.

Wens

Met de komst van de pumptrack in Ouddorp gaat een wens in vervulling van veel jeugdige inwoners en bezoekers. In Ouddorp werd eerder een petitie gestart om deze wens kenbaar te maken. Dit leverde maar liefst 700 handtekeningen op. Ook de betrokken lokale ondernemers,Stichting Ouddorp Duin, Landal, Klepperstee, BijMarc, Spar, Ridderstee en Natural High, vinden de lokale betrokkenheid en voorzieningen voor de inwoners erg belangrijk. "Als Pioniers op de Brouwersdam en in Ouddorp-duin is Natural High continue op zoek naar de ultieme (sport)beleving. Lokale betrokkenheid voor jong en oud gecombineerd met het vrije buitengevoel gedreven op de elementen die we dagelijks ontvangen vanuit de natuur, hebben ons geïnspireerd om als initiatiefnemers naar voren te stappen. Wij zijn dan ook enorm enthousiast dat we samen met gemeente Goeree-Overflakkee en met steun van lokale ondernemers voor de inwoners van Ouddorp een pumptrack kunnen gaan realiseren nabij Ouddorp-duin" aldus Jörgen Borsboom (founder).

Tot nu toe is er nog geen pumptrack in de regio te vinden, de dichtstbijzijnde liggen in Veere en Den Haag. Wethouder Feller vindt de komst van de pumptrack daarom extra bijzonder. “Bij dit initiatief snijdt het mes aan twee kanten. De pumptrack is van meerwaarde voor de toeristen en bezoekers, maar ook een unieke voorziening voor de jeugd van Ouddorp en omgeving. Het sluit goed aan bij de behoeftes van de lokale jeugd en het mooie is dat de pumptrack erg veelzijdig is, je kunt er meerdere sporten op beoefenen.”