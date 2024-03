Pvda bezoekt Cherity Re-use

Raadslid Petra 't Hoen van de PvdA en bestuursleden, ondersteuners en actieve leden van de partij bezochten dinsdag 26 maart 2024 Goed voor Goed in Middelharnis. Ze overhandigde Cherron Oostendorp van Cherity Re-use een cheque ter waarde van 400 euro.

Jaarlijks zamelen de leden van PvdA Goeree-Overflakkee geld in voor een goed doel en dit jaar viel de keuze op Cherity re-use. De organisatie bestaat inmiddels al ruim tien jaar, waarvan de laatste twee jaar in vruchtbare samenwerking met Goed voor Goed. Cherron, de oprichtster van Cherity Re-use, leidde de PvdA-leden rond en liet duidelijk zien waarom het verlenen van hulp in natura aan mensen in nood zo essentieel is. Door spullen te recyclen krijgen de spullen een nieuw leven en worden tegelijk mensen geholpen.

Cherity Re-use zet zich in voor mensen op Goeree-Overflakkee die moeite hebben om rond te komen. De organisatie is laagdrempelig en richt zich volledig op het bieden van praktische hulp als voedsel, kleding, hygiëneproducten, baby- en zwangerschapsartikelen en diervoeding, zonder ingewikkelde formulieren. Ook kunnen inwoners er terecht voor doorverwijzing naar andere organisaties.



Door Internetredactie Omroep Archipel