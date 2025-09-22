PvdD tegen zoet Zuiderdiep en voor zilte gewassen

De fractie van de Partij voor de Dieren in het bestuur van Waterschap Hollandse Delta heeft zich uitgesproken tegen het zoet houden van het water in het Zuiderdiep, zoals bepleit door de SGP. Volgens de PvdD dient het zoet houden van het water voornamelijk de agrarische sector, terwijl de nadruk, volgens de partij, juist moet liggen op duurzame oplossingen voor de landbouw, zeker gezien de opkomende gevolgen van klimaatverandering.

In kustgebieden zoals het Zuiderdiep kan verzilting van landbouwgrond optreden door het gebrek aan zoetwaterinlaten. Het waterschap heeft aangegeven dat het niet langer mogelijk is om het systeem met voldoende zoet water aan te vullen en heeft aangekondigd de landbouwsector te willen stimuleren om over te schakelen naar gewassen die beter bestand zijn tegen verzilting.

De PvdD ziet het zoet houden van het water als een tijdelijke maatregel en pleit ervoor dat de focus verschuift naar het bevorderen van zilte teelt. Hierbij denkt de partij aan gewassen die goed gedijen in een zoutigere bodem, zoals zeekraal, lamsoor en zouttolerante aardappelen. De PvdD vindt dat de landbouw zich moet aanpassen aan het veranderende klimaat en ziet het als noodzakelijk om te investeren in alternatieven die beter passen bij de nieuwe omstandigheden.

Volgens de PvdD is het van groot belang dat er langdurige, duurzame oplossingen komen, in plaats van het handhaven van tijdelijke maatregelen die het probleem op de lange termijn niet kunnen oplossen.

Door Internetredactie Omroep Archipel