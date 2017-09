R-net lijn Rotterdam – Dirksland succesvol

De introductie van R-net op de buslijn van Rotterdam Zuidplein naar Dirksland is succesvol. Het aantal reizigers op de verbinding is met gemiddeld 12% gegroeid en reizigers beoordelen de lijn met een 7,7. Dat blijkt uit onderzoek dat de provincie Zuid-Holland liet uitvoeren een jaar nadat het R-net concept geïntroduceerd werd. De provincie werkt nu aan verdere optimalisatie van de lijn, onder andere aan uitbreiding van de capaciteit.

Bij de start van de nieuwe concessie van vervoerder Connexxion eind 2015 werden drie lijnen samengevoegd in de nieuwe R-netlijn 436/437 van Rotterdam Zuidplein naar Dirksland. De R-net bussen rijden in de spits ten minste om de tien minuten. Tussen de spitsen rijden de bussen ieder kwartier. De voorzieningen op de route zijn aangepast aan het R-net kwaliteitsniveau. Zo zijn haltes vernieuwd en voorzien van panelen met digitale reisinformatie en gebruikersvriendelijke fietsenstallingen.

Reizigersgroei

Reizigers zijn tevreden en geven R-net gemiddeld een 7,7. De nieuwe lijn trok in 2016 gemiddeld 12% meer reizigers dan de drie oude lijnen in 2015 samen. De groei is opvallend, de reizigersaantallen in de buslijnen in het HWGO-gebied als geheel zijn nagenoeg gelijk gebleven. Ook meer forenzen kiezen voor de bus in plaats van de auto. Door de groei is met name in de spits behoefte aan extra capaciteit. De provincie is hierover in gesprek met Connexxion.

Optimalisatie

De provincie neemt diverse maatregelen om de lijn verder te optimaliseren. Een verbeterpunt is de betrouwbaarheid op de A29 en het Vaanplein, met name in de spits. De provincie is samen met Connexxion in gesprek met Rijkswaterstaat over de mogelijkheid om de bus over de vluchtstrook te laten rijden. Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen, krijgt een aantal haltes extra fietsenstallingen. Daarnaast krijgt ook het deel van de route tussen Dirksland en Ouddorp ruimere en comfortabele bushaltes en extra fietsvoorzieningen.

R-net

R-net staat voor Randstad-net, een samenwerkingsverband tussen overheden en openbaar vervoerbedrijven in de Randstad om de bereikbaarheid te verbeteren. Alleen snelle, frequente en betrouwbare verbindingen mogen het kwaliteitskeurmerk dragen. Sinds december 2014 rijden R-net bussen in Zuid-Holland op de lijn Leiden – Zoetermeer. Het netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer breidt zich steeds verder uit. Eind 2017 komen er nog drie nieuwe R-net buslijnen bij: tussen Leiden en Leiderdorp, Gouda en Schoonhoven en Alphen aan den Rijn en Schiphol. Andere lijnen zijn in ontwikkeling, onder andere tussen Rotterdam en Oud-Beijerland. Het R-net concept wordt eind 2018 ook geïntroduceerd op de MerwedeLingelijn tussen Dordrecht en Geldermalsen. Meer over R-net is te lezen op www.zuid-holland.nl/r-net.