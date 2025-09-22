Raad bespreekt plannen verhuizing streekarchief

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 september 2025 heeft de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee gestemd over de intentie om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling van het Regionaal Historisch Centrum Voorne-Putten. Dit betekent dat het streekarchief van Middelharnis, als de regeling definitief wordt goedgekeurd, zal verhuizen naar Hellevoetsluis. Het archief wordt dan niet opgenomen in de plannen voor het nieuwe gemeentehuis.

Het gebouw van het streekarchief voldoet op dit moment niet meer aan de huidige eisen op het gebied van infrastructuur, ICT en conservering. Dit heeft geleid tot achterstanden in de archiefzorg. Volgens de raad is het financieel niet haalbaar zijn om het archief zelfstandig te blijven huisvesten, dit zou de gemeente jaarlijks meer dan € 400.000,- kosten. De raad heeft daarom besloten dat het archief een plek zal krijgen in het Regionaal Historisch Centrum in Hellevoetsluis. De samenwerking wordt gezien als een kostenbesparende en toekomstbestendige oplossing.

Voordelen

Het Regionaal Historisch Centrum heeft betere faciliteiten en biedt meer mogelijkheden voor digitalisering. De locatie in Hellevoetsluis wordt als goed bereikbaar beschouwd, met een goede verbinding naar het openbaar vervoer. Eerdere voorstellen om het archief naar Brielle te verplaatsen werden afgewezen omdat die locatie te ver weg zou zijn. Het centrum biedt daarnaast de mogelijkheid om de toegang tot het archief voor de inwoners te verbeteren, onder meer door een betere onlinedienstverlening.

Hoewel het archief verhuist, wil de gemeente zich blijven inzetten voor het behoud van de lokale geschiedenis. In het nieuwe gemeentehuis wordt een ruimte gereserveerd voor een genealogisch centrum. Er is ook een plan om een speciale ‘historiekamer’ in te richten in het nieuwe gemeentehuis, waar historische documenten en vondsten uit de regio tentoongesteld zullen worden. Er wordt nog gezocht naar oplossingen voor archieven die door kerken en andere instellingen in bruikleen zijn gegeven aan de gemeente en naar de mogelijkheid om archieven van het Waterschap terug te halen naar de nieuwe locatie.

Enkele fracties vroegen om meer duidelijkheid in een memo, waarin wordt uitgelegd hoe de lokale geschiedenis gewaarborgd blijft, voordat ze definitief akkoord gaan met de verhuizing van het archief. De wethouder heeft ingestemd met het opstellen van de memo.

Lokaal personeel

De wethouder heeft aangegeven dat er aandacht zal zijn voor de lokale binding van het personeel. Bij toekomstige vacatures zal er worden gekeken naar de mogelijkheid om lokaal personeel te betrekken bij de archiefzorg. De medewerkers die nu werkzaam zijn in het streekarchief, ook de WSW-medewerkers, zullen zonder problemen kunnen overgaan naar de nieuwe organisatie.

Definitief stemmen

De wethouder liet weten dat de gemeenteraad op een later moment definitief zal stemmen over de samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum. Voor nu is er alleen een voorlopige goedkeuring gegeven. Met de verhuizing van het streekarchief naar Hellevoetsluis en de samenwerking hoopt de gemeente de zorg voor het archief te verbeteren en de toegang tot historische documenten te vergroten.

Door Internetredactie Omroep Archipel