Raad wil duidelijkheid over harmonisatie sportaccommodaties

Het college van burgemeester en wethouders moet de gemeenteraad voor maart 2025 een nota met mogelijke scenario's laten zien om de harmonisatie van sportverenigingen netjes af te ronden. Dat staat te lezen in een motie van CDA, VVD, PvdA en ChristenUnie, die tijdens de raadvergadering van 14 november 2024 unaniem is vastgesteld.

Door Linda van der Klooster

De harmonisatie van sportaccommodaties op Goeree-Overflakkee is een initiatief van de gemeente om het beheer en onderhoud van sportfaciliteiten, zoals voetbalvelden en sporthallen, gelijk te trekken. Dit betekent dat alle sportverenigingen op het eiland onder dezelfde voorwaarden en afspraken vallen, ongeacht hun locatie.

Voor de dorpen samengingen in de gemeente, waren er verschillen in hoe sportaccommodaties werden beheerd en onderhouden. Sommige verenigingen waren zelf verantwoordelijk voor het onderhoud, terwijl anderen steun kregen van hun toenmalige gemeente. Dit leidde tot ongelijkheid tussen de verenigingen. Met de harmonisatie wil de gemeente deze verschillen wegnemen en zorgen voor gelijke kansen voor alle sportverenigingen. Het harmonisatietraject is begonnen bij de voetbalclubs, maar het is de bedoeling dit ook voor andere verenigingen te gaan doen.

Losse eindjes

De harmonisatie van de voetbalclubs is al vrij ver gevorderd, maar er zijn nog veel losse eindjes. De gemeenteraad vindt nu dat er een document moet komen, waarin alle consequenties, uitgangspunten, en financiële cijfers bij elkaar gebracht worden. Ook wil de gemeenteraad weten hoe de harmonisatie van de voetbal zich gaat verhouden tot de harmonisatie van de overige verenigingen. De gemeenteraad heeft daarom unaniem gestemd voor het aannemen van een motie van CDA, VVD, PvdA en ChristenUnie, met daarin het verzoek om voor 1 maart 2025 met een nota naar de gemeenteraad te komen. In die nota moeten de losse stukjes informatie overzichtelijk bij elkaar worden gezet en worden twee verschillende scenario's uitgewerkt.

Scenario's

In het eerste scenario krijgt de gemeenteraad een voorstel voorgelegd waarbij harmonisatie plaatsvindt op basis van kostprijsoriëntatie. Hierbij wordt per vereniging gekeken wat de onderhoudskosten van de velden en accommodaties bedragen. Op basis van de kosten wordt dan huur berekend.

In het tweede scenario wordt voor het berekenen van de huur gekeken wat de draagkracht per sportclub is. Hierbij kan de kostprijsberekening uit scenario 1 een rol spelen. In dit scenario wordt vooral gekeken naar de grootte van de club en de mogelijkheden om zelf middelen te genereren.

Duidelijkheid

In beide scenario's kan er volgens de indieners van de motie duidelijkheid worden gegeven over wie het onderhoud voor zijn rekening gaat nemen. Daarnaast moet er in de scenario's worden beschreven hoe het voorstel zich verhoudt tot de bijdrage die voetbalclubs in de omliggende gemeenten moeten doen en tot de overige buitensport op het eiland. Dat gaat dan over onder meer de tennisclubs. Hiervoor moet de wethouder in gesprek gaan met de verenigingen. Voor de volgende raadsvergadering, 19 december, wil de gemeenteraad een raadsinformatiebrief zien, waarin de planning in dit traject wordt beschreven.