Raadsleden bezoeken GOwerkt

Een afvaardiging van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft woensdag 7 februari 2024 een werkbezoek gebracht aan GOwerkt, het ontwikkelbedrijf van de gemeente. In het pand aan de Pascal in Middelharnis kregen de raadsleden een rondleiding. Ook kregen ze uitleg over de inzet van een jobcoach en het traject van inburgering.

GOwerkt is vanaf 1 januari 2024 de nieuwe naam van het ontwikkelbedrijf. ‘GOwerkt voor jou en voor mij' is het motto. Inwoners van Goeree-Overflakkee krijgen bij GOwerkt kansen om te ontwikkelen naar werk dat bij hen past. Ze volgen daarbij hun eigen persoonlijke ontwikkeltraject. Dat kan bijvoorbeeld deelname aan één van de ontwikkellijnen betekenen of het volgen van cursussen en trainingen. GOwerkt hoort bij de gemeente en is onderdeel van het team Passend Werk en Inkomen.

Werkvloer

Wethouders Berend Jan Bruggeman, Henk van Putten en Jaap Willem Eijkenduijn waren ook bij het werkbezoek aanwezig. Na een welkomstwoord van directeur Arianda Phaff ging de groep de werkvloer op. Op stevige werkschoenen en met opvallende hesjes. Veiligheid voorop.

De eerste stop was de techniekwerkplaats, het domein van de ontwikkellijn Techniek & Bouwen. Praktijkopleider Belinda legde uit dat deze ontwikkellijn heel divers is. Wekelijks worden er bijvoorbeeld zo'n 450 metalen postkarren van PostNL gerepareerd. "We lassen ze, plaatsen nieuwe wieltjes en zetten recht wat schots en scheef staat." Daarnaast is een vaste ploeg bezig met het in elkaar zetten van horren voor campers en caravans. Belinda nam de raadsleden mee in werkboeken, waarin kandidaten werken en zo stap voor stap ontwikkelen.

Heftruckcertificaat

Daarna nam de groep een kijkje bij de ontwikkellijn Vervoer & Logistiek. Medewerker Bobby liet in de praktijk zien hoe hij met uitleg van praktijkopleider John op de heftruck veilig en goed zijn werk kon uitvoeren. "Deze ontwikkellijn gaat over werken in een magazijn", legde hij de raadsleden uit. "Denk aan het halen van een heftruckcertificaat, of van het vca-certificaat. Daarnaast gaat deze ontwikkellijn ook over het halen en brengen van mensen en producten."

Bij GOwerkt vindt veel van het werk plaats buiten het pand aan de Pascal, denk bijvoorbeeld aan de schoonmaakwerkzaamheden. Maar ook bij ondernemers zelf. Dat is ook de bedoeling, zo legde teamleider David van Kampen uit. "We zitten in een verandering. We zijn van werkbedrijf veranderd naar een ontwikkelbedrijf. We zien tegenwoordig ook vele doelgroepen bij ons binnenkomen. Elke groep ontwikkelt anders en heeft een andere aanpak nodig."

Er is verschil tussen een school en GOwerkt. "We werken met echt werk. We hebben de zorg voor onze mensen. We investeren veel in begeleiding en ontwikkeling. Maar tegelijkertijd hebben we ook een productietaak, de taak om te leveren."

Inburgeraars

De gemeente is verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. Dat gebeurt voor een deel ook bij GOwerkt. Praktijkopleider Belinda gaf een inkijkje in hoe dit traject eruitziet. Zo werd duidelijk dat creatieve oplossingen soms nodig zijn. Denk aan VR-brillen, waarin 75 beroepen in beeld zijn gebracht. Of het gebruik van Kahoot!-quizzen.

Jobcoach Gerrie Jansen vertelde als laatste hoe zij en haar collega's stap voor stap kandidaten begeleiden richting een geslaagde match van een werkgever met een kandidaat. "We kijken naar wat iemand kan, wat iemand leuk vindt, welk werk zou kunnen passen. We gaan voor een duurzame plaatsing. Zeker bij de start is er veel begeleiding, uitleg en soms ook creativiteit nodig. Die tijd heeft een werkgever niet altijd en dan springen wij graag in."

Daarnaast ontzorgen de jobcoaches ook werkgevers. Zij helpen hen bijvoorbeeld bij het aanvragen van regelingen en subsidies.

