Raadsleden Schellevis en Spelt splitsen zich af

Raadsleden Leo Schellevis en Don Spelt van de gemeente Goeree-Overflakkee verlaten VKGO. Zij kunnen zich niet meer vinden in de koers van die partij. Onder de naam Sociaal-Democratische Partij, afgekort tot SDP, zetten zij samen het raadswerk voort in een nieuwe tweemansfractie.

Leo Schellevis en Don Spelt maakten sinds 2022 deel uit van de raadsfractie van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO). Vanwege verschillen van inzicht verlaten zij VKGO per direct. Zij kiezen ervoor om zich niet aan te sluiten bij één van de bestaande fracties in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Schellevis en Spelt slaan een eigen politieke richting in, die gebaseerd is op sociaaldemocratische principes, hetgeen ook in de naam van de partij tot uiting komt.

Nadat ook Wilma de Bruine eind vorige jaar VKGO verliet en met de éénpersoonsfractie GOLV verder ging, kent de raad van Goeree-Overflakkee nu 11 fracties. Leo Schellevis is fractievoorzitter van de nieuwe partij. SDP kiest voor een constructieve benadering in de lokale politiek van Goeree-Overflakkee. Schellevis: "We staan als nieuwe lokale partij voor een kritische maar constructieve kijk op de uitdagingen die het eiland te wachten staan. We zoeken daarom uiteraard de samenwerking met de andere fracties in de gemeenteraad."

De afsplitsing is direct ingegaan. De partij zal op korte termijn met een eigen logo en website ook online te vinden zijn.



Door Internetredactie Omroep Archipel