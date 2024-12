Raadslid Hendrik Herweijer uit Dirksland benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In de raadsvergadering van donderdag 19 december 2024 is Hendrik Herweijer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de Koninklijke onderscheiding uit. Herweijer nam na ruim 12 jaar afscheid als raadslid in bestuurscentrum Het Rondeel.

De politieke carrière van Herweijer begon in 2010. Toen werd hij raadslid voor de SGP in de voormalige gemeente Dirksland. Na de herindeling werd hij in juli 2015 lid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.

In 2019 werd hij fractievoorzitter van de SGP. Daarnaast was hij plaatsvervangend voorzitter van de raad. Ook was hij lid van diverse commissies. Burgemeester Grootenboer bedankte hem in haar toespraak voor zijn altijd constructieve bijdrage aan het debat en het lokale bestuur. Ze prees zijn vermogen om in de vergaderingen de orde te handhaven en te zorgen dat alle aanwezigen aan bod kwamen.

Herweijer verlaat de politiek vanwege zijn werk in Den Haag. Hij is senior-wetgevingsjurist bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is voor hem te intensief geworden om dat werk te combineren met de tijdrovende politieke bezigheden voor de gemeente.

Erwin Guijt is dezelfde avond officieel geïnstalleerd als nieuw raadslid namens de SGP Goeree-Overflakkee.



Door Internetredactie Omroep Archipel