Raadslid Johan de Vos op 63-jarige leeftijd overleden

Op 19 april 2022 is raadslid voor de VKGO Johan de Vos overleden. Hij is 63 jaar geworden. Johan zette zich met hart en ziel in voor de samenleving op Goeree-Overflakkee. Hij was een vriendelijk, sociaal en betrokken mens. Op 15 april ontving hij nog een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman.

Op 16 maart 2006 werd Johan raadslid van de voormalige gemeente Middelharnis voor Vooruitstrevend Dorpsbelang '78. Dit bleef hij tot aan de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2013. Sindsdien maakte hij onafgebroken deel uit van de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee als raadslid en fractievoorzitter van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee.

In verband met het overlijden van Johan gaat de raadsvergadering op 21 april niet door.