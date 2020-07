Raak een reekalf niet aan, hoe lief ook

Goeree-Overflakkee is een reerijk eiland. Er is hier een grote kans om reeën in het wild te zien. Het kan voorkomen dat u een reekalf alleen ziet liggen. Misschien denkt u dat zo’n kalfje verlaten is en hulp nodig heeft. Maar meestal is dat niet het geval. De moeder is vaak gewoon in de buurt, ook al is zij niet zichtbaar. Daarom, hoe goed bedoeld ook, laat het kalfje met rust.

Reekalfjes mogen niet worden aangeraakt door mensen, want als het dier naar mensen ruikt, verstoot de moeder-ree het kalfje en zal het dier sterven.

Voor wie een kalf vindt: raak het dier niet aan en bel bij twijfel de dierenambulance of politie. Zij staan in contact met wildexperts, die precies weten wat ze moeten doen.