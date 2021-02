Rachel Wassink regiowinnaar van de Nationale Voorleeswedstrijd

Na verschillende voorleesrondes te hebben doorlopen, zijn de regiowinnaars van de Nationale Voorleeswedstrijd bekend. Zij gaan door naar de provinciale voorleesrondes, waar ze het opnemen tegen de afgevaardigden van basisscholen uit Zuid-Holland. En wie weet gaan ze daarna de eer van hun school verdedigen tijdens de finale.

De winnaars zijn:

Rachel Wassink van CBS Eben Haezer voor de regio Goeree-Overflakkee.

Mila Berenfinger van OBS AMG Schmidt voor de regio Nissewaard.

Vienna Moerman van CNS de Nieuwe Weg voor de regio Voorne-Putten.

Over de Nationale Voorleeswedstrijd

De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de Bibliotheek. De betrokken organisaties willen met de wedstrijd een breed publiek laten zien dat voorlezen niet alleen belangrijk, maar vooral ook erg leuk is. Voorlezen helpt bij het begrijpen van teksten en vergroot de woordenschat. De wedstrijd wordt al 25 jaar georganiseerd.