RAD helpt kandidaten Ontwikkelbedrijf naar werk

Grondstoffeninzamelaar RAD en het Ontwikkelbedrijf van gemeente Goeree-Overflakkee slaan de handen ineen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen naar werk. Kandidaten doen eerst met een korte stage werkervaring op. En als het werk goed gaat, volgt een dienstverband voor minimaal een half jaar.

Het werk bestaat bijvoorbeeld uit het leeghalen van de ongeveer 20 textielcontainers en de 26 blikvangers in onze gemeente. Dat doet de kandidaat als chauffeur in een wagen van de RAD.

De eerste kandidaat, Ruth, is al aan de slag. De praktijkopleider vanuit de gemeente en haar mentor bij de RAD begeleiden haar. Wethouder Berend Jan Bruggeman nam woensdag 16 november een kijkje bij haar op de werkvloer. Hij bracht gelijk een intentieverklaring mee, waarin de RAD en het Ontwikkelbedrijf de afspraken officieel vastlegden. Zowel Bruggeman als directeur René Huisman van de RAD zetten hun handtekening eronder.

Steuntje in de rug

Bij Ontwikkelbedrijf Webego leren en werken mensen die hulp nodig hebben om (weer) mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt. Ze hebben een steuntje in de rug nodig om aan werk te komen of om aan het werk te blijven. Dat komt bijvoorbeeld door een beperking of doordat de Nederlandse taal nog moeilijk is.

Het doel is de kandidaten ontwikkelen naar werk dat bij hen past. Ze leren werknemersvaardigheden en doen trainingen en cursussen, zoals bijvoorbeeld VCA-training voor veilig werken. Het Ontwikkelbedrijf gebruikt hiervoor ontwikkellijnen. Bijvoorbeeld op het gebied van groenonderhoud, in de schoonmaak, in een winkel of in de installatietechniek.

Werken als chauffeur

De samenwerking met de RAD komt terug in de ontwikkellijn Vervoer & Logistiek. Bij het Ontwikkelbedrijf leren de kandidaten eerst wat nodig is om aan de slag te gaan als logistiek medewerker.

Ze leren bijvoorbeeld hoe een chauffeur verantwoordelijk is voor het efficiënt, veilig en snel vervoeren van personen, producten en grondstoffen van A naar B. Maar ook het uitstippelen van routes en administratie bijhouden hoort bij de lesstof. Daarbij volgen de kandidaten een werkboek. Bij de RAD gaan de kandidaten onder begeleiding van een ervaren medewerker echt meedraaien in het bedrijf. Ook doen ze dan de praktijkgerichte opdrachten uit het werkboek.

Samenwerken met het Ontwikkelbedrijf? Neem contact op via telefoonnummer 14 0187 of accountbeheerpwi@goeree-overflakkee.nl.