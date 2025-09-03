RAD start sorteeronderzoek naar afval in Goeree-Overflakkee

De RAD, de afvalinzamelaar van Goeree-Overflakkee, laat de komende drie maanden sorteeranalyses uitvoeren. Het bedrijf Eureco neemt met een speciaal voertuig proefmonsters van het huisvuil. Dat gebeurt ’s ochtends, nog voordat de RAD zelf de afvalrondes rijdt.

Het restafval en PMD (plastic verpakkingen, metaal/blik en drinkpakken) worden onderzocht. Ook de verzamelcontainers voor gft en oud papier worden meegenomen. Eureco leegt niet alle containers, maar slechts een klein deel voor de analyse. Daarna komen de reguliere chauffeurs van de RAD langs om het overgebleven afval op te halen.

Samenstelling

Ook in de Hoeksche Waard, waar de RAD ook actief is, worden sorteeranalyses uitgevoerd. Het onderzoek moet inzicht geven in de samenstelling van het afval en laten zien welke materialen nog gerecycled of hergebruikt kunnen worden.

In 2023 produceerde een inwoner van Goeree-Overflakkee gemiddeld 98 kilo restafval, 148 kilo gft, 52 kilo oud papier en 36 kilo PMD, staat op de site van Eureco te lezen. De nieuwe analyses moeten duidelijk maken hoe deze cijfers zich ontwikkelen.

Het doel van de metingen is afval verminderen, kosten besparen en de impact op het milieu verkleinen. Zo wil de RAD toewerken naar een duurzamer afvalbeleid en een betere benutting van waardevolle grondstoffen.

