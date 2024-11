Radiopresentator en gezin wandelen mee in strijd tegen dementie

Op zaterdag 14 december 2024 vindt de Rotterdam Memory Walk plaats, een wandeltocht om geld in te zamelen voor dementieonderzoek in het Erasmus MC. In Nederland zal het aantal mensen met dementie naar verwachting binnen 25 jaar oplopen tot een half miljoen. Omdat dementie een dodelijke ziekte blijft, is verder onderzoek naar de oorzaken en betere behandelingen essentieel. Door deel te nemen, draag je bij aan dit belangrijke onderzoek en maak je een verschil.

Dit jaar start de Memory Walk vanaf een nieuwe locatie: Plein 1940, in het hart van Rotterdam, naast het Maritiem Museum, met uitzicht op de Wijnhaven. De wandeling begint om 18:30 uur, zodat je optimaal kunt genieten van de prachtig verlichte stad. Er zijn meerdere starttijden beschikbaar.

De route van ongeveer 7 km voert langs iconen van Rotterdam, zoals de Witte de Withstraat, de Markthal, de Kubuswoningen, de Oude Haven en de beroemde Willemsbrug en Erasmusbrug. Deelnemers kunnen tot 22:00 uur de finish bereiken. Doe mee en steun het belangrijke onderzoek naar dementie!

De Domo Mallonga Stappers, met Op de Hoagte presentator Maarten de Korte en zijn kinderen, lopen mee in deze Memory Walk. Zij wandelen ter nagedachtenis aan hun vrouw en moeder Karin.

Leonore Tuijt en Shakira Sohier van het Erasmus MC Foundation waren woensdag 6 November te gast in het programma Op De Hoagte.

Beluister nu via de bekende podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.



Door Internetredactie Omroep Archipel