Rankify.nl uit Middelharnis helpt ondernemers hoger in Google

Het is een steeds vaker voorkomend probleem. Een bedrijf heeft een website maar wordt niet goed gevonden in Google. De concurrent echter haalt de ene opdracht na de andere opdracht binnen via de internetzoekmachine. Marco Logmans uit Middelharnis runt sinds begin november 2017 het bedrijf Rankify en helpt ondernemers hoger in zoekmachines zoals Google te komen en daardoor meer online kansen te creëren.

Wat begon als een opdracht bij zijn vorige werkgever in de VoIP Telecom sector is sindsdien uitgegroeid tot een diepgewortelde passie voor zoekmachineoptimalisatie. De posities van de websites van zijn vorige werkgever zijn daar onder andere de vrucht van. Marco mag zich dan ook terecht SEO specialist noemen. SEO staat voor Search Engine Optimalisation, Engels voor zoekmachine optimalisatie.

Rankify

De naam Rankify is afgeleid van het Engelse werkwoord 'to rank', wat gebruikt wordt om aan te duiden dat iemand de top in zoekmachines wil bereiken. "Aangezien weinig mensen verder kijken dan pagina 1 in de zoekmachines is het van groot belang hier gevonden te worden met jouw website" aldus Marco.

Gratis analyse

Terwijl SEO al net zo lang bestaat als Google zelf, is het voor veel ondernemers nog onbekend terrein. Rankify wil daarom ondernemers op Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Voorne-Putten een extra duwtje in de rug geven door een gratis analyse uit te voeren op hun website en de resultaten te delen. Met deze 1 uur durende analyse kan al snel inzichtelijk worden hoe goed hun website is geoptimaliseerd, en of deze klaar is voor 2018.

Belangrijke update van Google

Rankify volgt alle trends en updates rondom de Google zoekmachine, zodat ze weet waar iemand op moet letten om goed te scoren in Google. Zo weet Marco te vertellen dat er binnenkort een grote Google update uitgerold gaat worden die Mobile First Index wordt genoemd. Er is geen nood aan de man als je website mobielvriendelijk is, maar zo niet, dan wordt je website minder zichtbaar in Google.

Meer informatie op rankify.nl, per e-mail info@rankify.nl of telefonisch 0187-820187.