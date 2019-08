In Stellendam is dinsdag 20 augustus 2019 een droom in vlammen opgegaan. De eigenaar had de Corvette C3 uit 1973 waar hij al 20 jaar van droomde eindelijk kunnen kopen. Het voertuig was recentelijk opgeknapt. Rond 16:25 uur sloeg het noodlot toe en vatte het voertuig vlam.

De gealarmeerde brandweer heeft het voertuig niet meer kunnen redden.