Rechter geeft FNV gelijk in rechtszaak tegen gemeente Goeree-Overflakkee

De rechter heeft de FNV op 24 december 2024 gelijk gegeven in een rechtszaak tegen de gemeente Goeree-Overflakkee. De gemeente had een manifestatie tegengehouden, die georganiseerd werd door FNV Uitkeringsgerechtigden, tijdens de Vrijwilligersdag in september 2023. Naar nu blijkt onterecht.

De FNV wilde protesteren tegen het verdringen van betaalde buschauffeurs door vrijwilligers, maar de gemeente legde de vakbond meerdere restricties op. Zo moesten de demonstranten 500 meter afstand houden en kwam er geen toestemming voor het optreden van een straatorkest.

Firma Ongeregeld

De vakbond noemde de restricties disproportioneel en spande de rechtszaak aan. Die vond 9 december plaats. Ook toen organiseerde de FNV een korte manifestatie voor de rechtbank in Rotterdam, met een liveoptreden van de band Firma Ongeregeld. Na afloop van de manifestatie woonden veel demonstranten de rechtszitting bij van de FNV tegen de gemeente Goeree-Overflakkee.

De rechtbank heeft de gemeente nu alsnog op de vingers getikt. De FNV zegt dat het een belangrijke uitspraak is, die aangeeft dat het demonstratie- en manifestatierecht een fundamenteel grondrecht is dat niet zomaar mag worden verboden, tenzij de openbare orde of volksgezondheid in het geding is.



Door Internetredactie Omroep Archipel