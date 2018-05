Recreatieondernemers willen kwaliteitsverbetering

Op dinsdag 22 mei 2018 organiseerde ondernemersvereniging VEERO een bijeenkomst waarbij meer dan 25 recreatieondernemers de vastgestelde recreatievisie hebben besproken. Hoe kijken de ondernemers aan tegen de visie en met name, hoe willen de ondernemers uitvoering geven aan de visie die in opdracht van de gemeente en VEERO is opgesteld? Deze vraagstukken stonden deze dag centraal.

Ter inleiding gaf Han Verheijden, een van de opstellers van de recreatievisie, nog eens kort weer wat de visie inhoudt en met welke gedachte en brede betrokkenheid van diverse stakeholders deze is samengesteld. Vervolgens leidde strateeg Camilla van den Boom deze dag waarbij de aanwezige ondernemers in een brainstorm zich hebben uitgesproken over de toekomst van de toeristische ontwikkelingen op ons eiland.

De uitkomsten waren helder. De breed vertegenwoordigde ondernemers (vakantieparken, campings, horeca, attracties en events) willen uitvoering van de visie. Kwaliteitsverbetering en productverbetering is een speerpunt. Dagattracties en events moeten de bezoekers van ons eiland meer bieden. Daarnaast dient een positionering te bepalen welke hoofdelementen gebruikt zullen worden om het toeristisch Goeree-Overflakkee eenduidig op de kaart te zetten. Maar allereerst wil men afwikkeling van projecten die al te lang lopen, zoals het aanpakken van de Vrijheidsweg die een aantrekkelijke uitstraling moet krijgen en teruggebracht wordt naar een 60 kilometer zone. Daarnaast ook de upgrading van de strandopgangen en het aanbrengen van verlichting op duinpaden en de Brouwersdam. Er moet ook duidelijkheid komen richting ondernemers die plannen hebben voor de uitbreiding of upgrading van hun activiteiten.

Het ambitieniveau ligt hoog bij de ondernemers en er is een sterke wil om samen te werken onderling en met andere stakeholders. Dit alles met doel om van Goeree-Overflakkee een nog mooier en bekender eiland te maken met betere voorzieningen voor bezoeker en inwoner. Tijdens de Algemene Ledervergadering van VEERO op donderdag 7 juni 2018 in het Surfcentrum aan de Brouwersdam zullen de resultaten van de brainstorm, de te volgen strategie en afstemming met de gemeente betreft de uitvoering verder worden gepresenteerd.