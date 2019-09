Recycle bij kinderboerderij Middelharnis en krijg een gratis cadeau

In ruil voor je oude krultang, staafmixer, mobieltje of een ander klein elektrisch apparaat krijg je nu bij Kinderboerderij Middelharnis een Wecycle Recycle memospel cadeau (op=op). Het gratis spel is leuk en leerzaam voor jong en oud. Alle Wecycle-inleverpunten voor afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste), waaronder kinderboerderijen komen voor in het spel.

Het aantal afgedankte kleine elektrische apparaten dat Wecycle in 2018 via kinderboerderijen heeft ingezameld, is met 18 procent gestegen naar een record van 50.000. Er werken ruim 170 kinderboerderijen samen met Wecycle, die vanuit een maatschappelijke sponsoring de boerderijen financieel ondersteunt.

Elke kinderboerderij in Nederland kan inleverpunt worden waar bezoekers gratis afgedankte kleine elektrische apparaten kunnen inleveren. Als dank voor deze inzet ontvangt de kinderboerderij van Wecycle jaarlijks een sponsorbijdrage van € 250,-. Dit bedrag kan de boerderij naar eigen inzicht besteden.

Over Wecycle

Wecycle voert de regie over de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen, kortweg e-waste. Via ons landelijk dekkend inzamelnetwerk van 10.000 punten kunnen consumenten en professionals e-waste gratis inleveren. Samen met onze inzamel-, sorteer- en recyclepartners dragen we dagelijks bij aan de circulaire economie. Dit doen we voor ruim 1.800 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen in opdracht van zes producentenorganisaties: Stichting FIAR CE, Stichting ICT Milieu, Stichting LightRec Nederland, Stichting Metalektro Recycling, Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen en Stichting Witgoed. In 2018 hebben we 105 miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled met een nuttige toepassing van 95 procent. Hiermee is een CO2-uitstoot vermeden van 294 miljoen kilo.