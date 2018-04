Reddingsbrigade waarschuwt voor koud water

Reddingsbrigade Nederland verwacht dat veel mensen aankomende dagen aan of op het water zullen doorbrengen vanwege het voorspelde mooie weer. De Reddingsbrigade attendeert mensen nog wel op de lage temperatuur van het water, het water heeft nog niet de aangename zomerse waarde en dat geeft kans op onderkoeling en kramp. Door die verschijnselen kunnen mensen snel in de problemen komen in het water. De Reddingsbrigade is blij met het mooie weer, en men moet daar ook vooral van genieten. Jaarlijks moet de Reddingsbrigade echter nog vaak in actie komen om mensen met kramp en onderkoeling te helpen. Met onderstaande tips hoopt de Reddingsbrigade ongelukken te voorkomen en mensen veilig van het water te laten genieten. Geadviseerd wordt om het water in te gaan op plaatsen waar de Reddingsbrigade toezicht houdt. Watersporters wordt geadviseerd beschermende wetsuits te dragen wat de kans op onderkoeling verkleint. Ook adviseert de Reddingsbrigade zonaanbidders om zich goed in te smeren. De voorjaarszon kan snel tot verbranding leiden. Zeven Reddingsbrigade tips om veilig van het water te genieten: Ga alleen het water in op plaatsen waar de Reddingsbrigade toezicht houdt Bedenk of je fit genoeg bent om (nu al) te zwemmen of te watersporten Draag een wetsuit tijdens het watersporten Neem als watersporter voorzorgsmaatregelen: meld iemand waar je bent, controleer je materiaal, neem een telefoon in een waterdichte hoes of ander waarschuwingsmiddel mee, houd rekening met andere watersporters Smeer je goed in om verbranding door de zon te voorkomen Blijf niet te lang in het water; de kans op onderkoeling of kramp neemt dan toe Ga niet helemaal onder water; via je hoofd verlies je het snelste lichaamswarmte Tweeten

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Wijzigingen gemeente rondom Koningsdag en Bevrijdingsdag Rondom Koningsdag en Bevrijdingsdag zijn er enkele wijzigingen in de gemeentelijke dienstverlening en de...

Meisjes van CSG Prins Maurits maken kennis met technologie De dames uit mavo-3, met natuurkunde in hun pakket, hebben donderdag 12 april 2018 meegedaan met de zogenaamde Girlsday. Girlsday is een landelijke dag waarop meisjes kennis kunnen maken...

Het monitoren van de effecten van het kierbesluit komt in de volgende fase Het monitoren van de effecten van het Kierbesluit komt in een volgende fase; de sluizen gaan in de eerste week van september 2018 op een kier voor zoutwater....

Examenstunt Prins Maurits loopt uit de hand en stormbaan bij RGO Middelharnis Verkleed naar school, je leraar in de maling nemen of een stunt uithalen die de landelijke pers haalt. Het kan allemaal tijdens de jaarlijkse Kolderdag op de laatste schooldag van het...

Onderwijs Edudelta onder vlag RGO Middelharnis Het huidige voortgezet onderwijs van het Edudelta College blijft vanaf 1 augustus 2018 onder de vlag van de RGO plaatsvinden aan de Langeweg en de Schoolstraat in Middelharnis. De lessen...

Meer kansen en meer zelfredzaam in onze maatschappij De gemeente Goeree-Overflakkee start, met ondersteuning van JSO (kennis en advies voor een krachtige samenleving), een proefproject voor een groep van tien tot veertien inwoners, die nu...

Fotowedstrijd P10: € 2.500 voor beste plattelandsfoto De P10 daagt fotografen uit te laten zien hoe levendig en bruisend het platteland is. Het netwerk van grote plattelandsgemeenten bestaat 10 jaar en geeft met deze fotowedstrijd een...

Velgen van auto gestolen op Doelweg in Goedereede De eigenaar van deze auto stond dinsdag 3 april 2018 wel heel raar te kijken toen zij haar auto zonder velgen aantrof op de Doelweg te Goedereede. De politie is op zoek naar getuigen die in...

Ondanks de kou tulpen op schema voor 7e tulpenwandeltocht Op zaterdag 14 april 2018 staat de 7e Tulpenwandeltocht door polders en over dijken rond Middelharnis weer op de agenda. Ondanks het koude weer van de afgelopen weken, liggen de tulpen goed...

Kinderzwerfboekstation in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Op 28 maart 2018 zijn in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dirksland en de polikliniek in Hellevoetsluis officieel kinderzwerfboekstations in gebruik genomen. Ambassadeurs van...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!



Terug naar homepagina