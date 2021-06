Reekalfjes slachtoffer van maaiers, Jan Drone biedt uitkomst

Het broedseizoen is volop aan de gang. Natuurgebieden vormen op dit moment de kraamkamer van de natuur. Waar het gras groeit zoemen de insecten, vliegen de vogels en rusten de reekalfjes. Het maaien van dit gras brengt in dit seizoen grote risico’s met zich mee. Eerder verschenen er berichten in de media van reekalfjes die noodlottig slachtoffer werden van maaiers. Boswachter Jan de Roon van Natuurmonumenten komt met luchtondersteuning om slachtoffers te voorkomen. Particulieren en agrariërs kunnen gebruik maken van zijn diensten.

Wie de achternaam van Boswachter Jan de Roon snel uitspreekt komt al snel uit bij zijn bijnaam “Jan Drone”. Die bijnaam draagt hij niet voor niets. Al langer speurt hij in eigen natuurgebied naar reekalfjes die zich verschuilen in het hoge gras. Hiermee voorkomt hij dat ze slachtoffer worden van de maaiers. Nu ook bij particulieren in de omgeving reekalfjes ten prooi vielen aan maaibalken besloot hij zijn drone met warmtecamera ook buiten de gebiedsgrenzen van Natuurmonumenten in te zetten. Particulieren en agrariërs konden rekenen op zijn steun.

Het werk van blijft niet zonder resultaat. Zaterdag 12 juni 2021 redde Jan samen met vrijwilligers maar liefst vijf reekalfjes van de maaier uit een weiland. “Lopend is het haast geen doen om die hummeltjes te lokaliseren, maar vanuit de lucht zijn ze met geoefend oog goed op te sporen!” vertelt Boswachter Jan. Dankzij de warmtecamera waarmee de drone is uitgerust lichten de reekalfjes op het scherm van de afstandsbediening op. Eenmaal gevonden worden de kalfjes vakkundig verplaatst naar een veilige en rustige plek waar de moedergeit haar jong op geur en geluid terug kan vinden.

Toch weet nog niet iedereen de ondersteuning van de boswachter te vinden vertelt de boswachter: “Vandaag vond ik twee doodgemaaide kalfjes op een stuk agrarische grond. Dit is écht onnodig. Ik had graag mijn ondersteuning geboden om ze weg te halen.”. Wie denkt dat er een pittig prijskaartje hangt aan de inzet van de drone heeft het mis. “We doen het uit liefdadigheid voor mens en dier. Maar een donatie aan Natuurmonumenten om dit werk te kunnen blijven doen is van harte welkom!” vult Boswachter Jan de Roon aan.