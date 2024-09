Regelgeving wordt aangepast voor Dirkslands klokkenspel

De gemeente Goeree-Overflakkee gaat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aanpassen om het klokkenspel in Dirksland in ere te herstellen. Dat vertelde burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 9 september 2024.

Dit voorjaar was het carillon enkele weken stil voor reparatie, waarna het alleen nog op het hele uur te horen was, in plaats van elk kwartier zoals daarvoor. Een bewoner van Dirksland had via een officiële zienswijze geklaagd over het volume van het klokkenspel. De gemeentelijke APV van Goeree-Overflakkee stelt namelijk grenswaarden voor muziekgeluid.

Decibel

Bij een officiële meting van de luidklok in december 2020 bleek deze boven het toegestane aantal decibellen uit te komen. Er is echter geen meting gedaan van het klokkenspel zelf. Op basis van een schatting zou het klokkenspel te hard zijn om te mogen klinken. Uiteindelijk besloot de gemeente dit voorjaar, naar aanleiding van de klacht van de bewoner, om het klokkenspel niet meer elk kwartier te laten luiden, maar alleen nog op het hele uur.

Dit stuitte echter op veel verzet van een groot deel van de inwoners van Dirksland, die het carillon wel waarderen. Er ontstond een fel debat op sociale media over de balans tussen historische en culturele waarden en het individuele comfort van de bewoners. Er werd een online petitie gestart, die meer dan 1100 keer is ondertekend.

In augustus deed de dorpsraad van Dirksland een dringend beroep op het gemeentebestuur om alles in het werk te stellen om het luidprogramma van het klokkenspel zo snel mogelijk volledig te herstellen. De dorpsraad wees het College en de gemeenteraad daarbij op een uitspraak van de Raad van State, die stelt dat het luiden van een carillon is uitgezonderd van de geldende geluidsnormen, net als de muziek van harmonieën en fanfares, omdat het om onversterkte muziek gaat.

Motie

De ChristenUnie diende samen met het CDA, VKGO, Groep Jan Zwerus, PvdA en SGP een motie in om het college te verzoeken de mogelijkheden te onderzoeken om dit culturele erfgoed in Dirksland te behouden.

"De bezorgdheid is groot dat het beperken van het klokkenspel het begin van het einde is en dat dit culturele erfgoed in Dirksland en andere kernen op het eiland op termijn zal verdwijnen," stelde Mariëlle van den Berg-Mostert van de ChristenUnie.

"We mogen trots zijn op het carillon in Goedereede en de klokkenspellen in Oude-Tonge en Dirksland," voegde Tim Jochems van het CDA toe. "Het kan niet zo zijn dat een buitenstaander gaat bepalen hoe het hier werkt." De motie is er ook om de andere dorpen te beschermen, stelde Jochems. "Al is het maar zodat wij Oude-Tongenaren kunnen zeggen dat we een groter klokkenspel hebben dan de Dirkslanders."

Steuntje

Het college van burgemeester en wethouders bleek de indieners van de motie te snel af te zijn, vertelde portefeuillehouder Ada Grootenboer-Dubbelman. Het college heeft op dinsdag 10 september besloten de raad een voorstel te doen om de APV aan te passen. Daarmee zou het luiden van het carillon hervat kunnen worden.

De motie was daarmee eigenlijk al uitgevoerd voordat deze werd ingediend. Toch werd er besloten om over de motie te stemmen. "Als een signaal dat wij dit echt heel belangrijk vinden en als steuntje in de rug van het college," legde Mariëlle van den Berg-Mostert van de ChristenUnie uit. De raad stemde unaniem in met de motie.

Zodra de APV is aangepast, kan het klokkenspel weer in zijn oorspronkelijke vorm te horen zijn.



Door Internetredactie Omroep Archipel