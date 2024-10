Regenboogvlag wapperde trots in gemeente

Wethouder Jaap Willem Eijkenduin en bestuursleden van Gay op Flakkee hesen vrijdag 11 oktober 2024 de regenboogvlag bij het gemeentehuis in Middelharnis. Dit ter ere van Coming-Outdag, waarop met de regenboogvlag wordt uitgedragen dat je veilig mag uitkomen voor je eigen geaardheid of genderidentiteit.

Door Linda van der Klooster

Coming Out Day is een internationale dag waarop sinds 1988 wordt stilgestaan bij het openlijk ‘uit de kast komen’ van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender of intersekse oftewel lhbti+ personen. In Nederland werd het in 2009 voor het eerst geïntroduceerd door toenmalige minister Ronald Plasterk van sociale zaken.

In steeds meer Nederlandse gemeenten wordt op deze datum de regenboogvlag gehesen. Ook zijn er vaak activiteiten waarop de regenboogvlag, symbool van inclusiviteit en acceptatie, een belangrijke rol speelt. In de gemeente Goeree-Overflakkee wapperde de vlag voor de 11e keer trots bij het gemeentehuis.

“Coming Out Day is de dag waarop je kunt laten zien dat het is oké is om ergens jezelf te zijn”, legt voorzitter Sam Fish van Gay op Flakkee uit. “De vlag zegt dat je hier veilig uit de kast kunt komen, want dit is een veilige ruimte. De gemeente zegt hiermee dus dat de gemeente er voor iedereen is.”

De scholen hijsen ook de regenboogvlag als teken dat het veilige ruimtes zijn. “Bij het RGO College wordt de voorkant van het gebouw net verbouwd. Daar kunnen dus geen mensen bij de vlaggenmast komen. De conciërge hijst daarom daar de vlag, met een bouwhelm op. Maar die vlag hangt daar dus wel.” Ook bij de andere scholen, Hernesseroord en de Menheerse Werf wapperde de regenboogvlag.

Voor Sam Fish is het hijsen van de regenboogvlag elk jaar weer een trots moment. “We zeggen altijd: Nederland is heel tolerant. We waren het eerste land waar je met iemand van hetzelfde geslacht kunt trouwen. Daar vallen we in Nederland altijd op terug. Maar we hebben nog een lange weg te gaan.”

Volgens Sam Fish is Coming Out Day dan ook een dag waarop niet alleen aandacht is voor de zichtbaarheid van lhbti+, maar ook voor aandacht voor wat er nog niet goed gaat qua acceptatie. “De laatste jaren hebben we echt wel een paar stappen terug gezet. Met regenboogvlaggen die worden gestolen en vernield en in brand worden gestoken. Mensen schelden nog steeds met ‘homo’. Mensen mogen niet in een taxi omdat ze in drag zijn. Er worden mensen mishandeld. Het hijsen van die vlag, dat laat dan toch zien dat iedereen nog steeds welkom is. We hebben helaas nog een lange weg te gaan. Maar we zijn niet helemaal terug naar nul. Dat geeft hoop.”