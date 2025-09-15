Regio zet stap richting circulair bouwen met ondertekening

Op vrijdag 12 september 2025 ondertekenden de gemeenten Goeree-Overflakkee, Nissewaard en Hoeksche Waard, waterschap Hollandse Delta, woningcorporaties HW Wonen en De Leeuw van Putten, de Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden en meer dan twintig lokale ondernemers de intentieverklaring ‘Ketensamenwerking Hoogwaardig Hergebruik’. Hiermee zetten zij hun handtekening onder een gezamenlijke ambitie: circulair bouwen in de regio. Het doel is om reststromen uit de bouw- en infrasector, zoals betonpuin en straatstenen, zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken als grondstof of bouwmateriaal.

Circulair Bouwen

Een goed voorbeeld van circulair werken werd tijdens de bijeenkomst getoond aan de hand van de sloop van een basisschool in Mookhoek. Daar werden materialen zoals kozijnen en plafondplaten veiliggesteld door middel van een materiaalscan en oogstplan. Het bouwteam onderzoekt daarna samen met de aannemer hoe deze materialen hergebruikt kunnen worden in nieuwe projecten.

De bouw- en infrasector biedt veel kansen voor de circulaire economie. Minder nieuwe materialen gebruiken en reststromen hergebruiken helpt om de CO₂-uitstoot te verlagen. Bovendien versterkt het de lokale economie. Dit sluit aan bij het landelijke doel om Nederland in 2050 volledig circulair te maken.



Reacties

De wethouders van de betrokken gemeenten kijken enthousiast naar de samenwerking. Wethouder Huibert Steen van de gemeente Hoeksche Waard zei: “We beginnen samen en leren van wat werkt. Dit is de eerste stap richting een aanpak die past bij onze eigen dorpen en vraagstukken.” Wethouder Jan Willem Mijnans van Nissewaard benadrukte het belang van samenwerking: “Geen enkele gemeente kan dit alleen. Juist door krachten te bundelen kunnen we echte stappen zetten.”

Ook wethouder Petra ‘t Hoen van Goeree-Overflakkee is enthousiast: “Dit is circulaire economie in de praktijk. Samen met ondernemers bouwen we aan deze beweging.” Heemraad Hennie Wiersma-den Dulk van waterschap Hollandse Delta gaf aan dat de samenwerking goed past bij de duurzame doelen van het waterschap. “Door aan te sluiten, versterken we onze positie als circulaire opdrachtgever.”

Carola Nederlof van Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden liet weten dat circulair ondernemen bedrijven innovatiever en veerkrachtiger maakt. “Dit maakt ze beter financierbaar voor de toekomst, en daar helpen wij graag bij.”

De norm

Sinds november 2024 denken lokale ondernemers actief mee. Al zijn er verschillende initiatieven opgestart, zoals materialenscans en het verkennen van circulair sloopbeleid bij aanbestedingen. Na de ondertekening van de intentieverklaring wordt de samenwerking verder uitgebouwd. Het doel is om een sterk netwerk te creëren waarin circulair bouwen de norm wordt in de regio.

Door Internetredactie Omroep Archipel