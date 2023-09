Reis donderdag 7 september gratis met Connexxion

Reis een volle dag gratis in Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Connexxion biedt een dag gratis reizen aan om reizigers te bedanken voor hun geduld en medewerking tijdens de afsluiting van de Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel. De actie is geldig op donderdag 7 september in de regio Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee.

Vanwege renovaties zijn zowel de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel voor een langere periode afgesloten geweest. In samenwerking met Rijkswaterstaat heeft Connexxion gedurende deze periode pendelbussen ingezet en reizigers via omleidingen naar de plek van bestemming gebracht. Door de omleidingen hebben veel reizigers te maken gehad met een langere reistijd. Connexxion wil alle reizigers bedanken voor de keuze om met Connexxion te reizen en hun geduld en medewerking. Op 7 september reis je daarom een dag gratis met de bus in de regio Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee. Dit geldt ook voor lijn 395*.

Hoe werkt het?

Reizigers kunnen zonder in te checken plaatsnemen in de bus. Ze hoeven geen voucher of online ticket aan te schaffen. De incheckpalen in de bus zijn afgedekt. De actie is de gehele dag van toepassing.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws