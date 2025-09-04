Reis voor één euro door de regio met je parkeerschijf

Automobilisten kunnen van 6 tot en met 14 september 2025 voor slechts één euro met de bus reizen. De actie komt van vervoerder Transdev en dochterbedrijf Connexxion. Doel: minder auto’s op de weg en meer mensen in het openbaar vervoer.

De campagne heet ‘Hier met je parkeerschijf!’ en geldt in onder meer Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard. Ook regio’s als Amstelland-Meerlanden, Gooi en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord doen mee. Wie wil meedoen, moet online een speciaal busticket van één euro aanvragen via de website: connexxion.nl/autoluweweek. Bij het instappen laat de reiziger zijn parkeerschijf zien aan de chauffeur en checkt in met het e-ticket.

Op doordeweekse dagen is het ticket geldig vanaf 09:00 uur. In het weekend mag er de hele dag met het speciale tarief gereisd worden.

Volgens Transdev is het tijd dat meer mensen de bus proberen. "Veel automobilisten weten niet hoe makkelijk en comfortabel het openbaar vervoer eigenlijk is", zegt de vervoerder. Door het reizen goedkoop en simpel te maken, hoopt men dat mensen de bus een kans geven.

Behalve goed voor de portemonnee, is het ook beter voor het milieu, zegt Transdev. Minder auto’s betekent minder uitstoot, en dat zorgt weer voor schonere lucht en minder drukte op de weg. De actie is een manier om reizigers bewust te maken van duurzamer vervoer.

Wie nieuwsgierig is naar de bus, of gewoon een keer goedkoop wil reizen, kan via de website een ticket kopen. De actie geldt zolang de voorraad strekt.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel