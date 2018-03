Reizigers waarderen dienstverlening van Connexxion met een 7.5

Woensdag 21 maart 2018 zijn de resultaten uit de OV-Klantenbarometer 2017 bekend gemaakt. De reizigers beoordelen het openbaar vervoer in Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee met een rapportcijfer 7.5: een stijging van 0.1 punt ten opzichte van vorig jaar.

Hiervoor zijn ruim 86.000 reizigers in heel Nederland gevraagd hun oordeel te geven over de kwaliteit van het openbaar vervoer. Reizigers kunnen hun oordeel geven over diverse aspecten van het openbaar vervoer. Het algemene reizigersoordeel op bijna alle aspecten is gestegen: zitplaats vriendelijkheid chauffeur, gemak instappen en kopen vervoerbewijs, punctualiteit, overstaptijd en reissnelheid springen er zeer positief uit.

Verhoogde waarderingen in 2017

Wat positief opvalt is de beoordeling van de punctualiteit met een 7.2, ten opzichte van 6.9 vorig jaar. De frequentie van de bussen is ook 0.3 punt beter beoordeeld met een 6.9. Connexxion monitort continue op het op tijd rijden van de bussen, bekijkt waar nodig welke aanpassingen er nodig zijn in de dienstregeling. Ook is er structureel overleg met wegbeheerders en gemeenten over infrastructurele zaken zoals werkzaamheden. Deze acties zijn zichtbaar is het resultaat op de genoemde aspecten. Reizigers voelen zich met een beoordeling van een 7.9 steeds veiliger in het openbaar vervoer in Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee.

Ook de waardering van het gemak vervoerbewijs/laden en reissaldo is gestegen met 0.2 punt naar een 8.0 en gemak instappen is met een stijging van 0.3 punt gestegen naar een 8.7. Ook de vriendelijkheid van personeel werd 0.2 punt hoger beoordeeld ten opzichte van vorig jaar en werd beoordeeld met een 7.8.

Het meest genoemde verbeterpunt is de informatie bij vertragingen. De beoordeling door de reizigers op dit item, binnen Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee, is met 0.1 punt wel gestegen naar een 5.2 maar ligt nog wel onder het landelijk gemiddelde (5.9).

Over het onderzoek

De OV-Klantenbarometer is het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek in het regionale openbaar vervoer. Het is nu voor de zeventiende keer gehouden en wel in 70 onderzoeksgebieden die samen het gehele regionale openbaar vervoer in Nederland omvatten. Per onderzoeksgebied is een steekproef uit het rittenbestand genomen. In totaal zijn 6008 ov-ritten bezocht door enquêteurs. Het onderzoek is uitgevoerd door I&O Research, in opdracht van CROW-KpVV. CROW-KpVV is onderdeel van CROW, kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.