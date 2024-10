Repair Café Goeree-Overflakkee geeft kapotte spullen een tweede leven

In de kantine van Goed voor Goed in Sommelsdijk staan de vrijwilligers van het Repair Café Goeree-Overflakkee klaar om kapotte spullen te repareren. Hier kunnen mensen terecht met allerlei huishoudelijke apparaten zoals broodroosters, klokken, stofzuigers en lampen. Het doel van het Repair Café is duidelijk: spullen die anders zouden worden weggegooid, een tweede leven geven. Hiermee dragen ze bij aan een vermindering van afval en een lagere belasting op het milieu.

Het Repair Café is een wereldwijd succes, met meer dan tweeduizend locaties, en ook het initiatief in Sommelsdijk wordt steeds populairder. Iedere eerste zaterdagochtend van de maand weten steeds meer mensen de weg te vinden naar het Repair Café om hun apparaten te laten repareren in plaats van ze te vervangen.



Door Internetredactie Omroep Archipel