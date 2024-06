Replica van weeghuisje trekt dagelijks bezoekers in Herkingen

Dankzij de inspanningen van de Stichting Historisch Erfgoed Herkingen is een replica van het originele weeghuisje gebouwd. Het oorspronkelijke weeghuisje, dat van 1938 tot 1994 aan de westkant van de Kaaidijk stond, is nu geplaatst bij de haven. De herbouw is geïnspireerd door een vergelijkbaar project op Ooltgensplaat.

De reconstructie is volledig mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers en giften van de gemeenschap. Ondanks het ontbreken van bouwtekeningen, is het weeghuisje nauwkeurig gereconstrueerd op basis van fotomateriaal en met hetzelfde aantal bakstenen als bij de originele bouw.

De opening van het praathuisje is een groot succes gebleken. Dagelijks komen bewoners en bezoekers samen om te genieten van dit stukje herleefde geschiedenis, dat inmiddels een populaire ontmoetingsplaats is geworden.

De Stichting Historisch Erfgoed Herkingen is trots op de voltooiing van het project, maar benadrukt dat dit niet het einde is van hun inspanningen om het erfgoed van Herkingen te behouden en te vieren.



Door Internetredactie Omroep Archipel